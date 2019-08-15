الخارجية اليمنية تعلن تعليق عملها في عدن

أعلنت وزارة الخارجية اليمنية، الخميس، تعليق عمل مكتبها في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد، نتيجة لما وصفته التمرد المسلح الذي قاده المجلس الانتقالي على مؤسسات الشرعية.

وقالت في بيان صحفي، إنها "تأسف أن تعلن تعليق عمل مكتبها في العاصمة المؤقتة عدن، باستثناء الأعمال الخدمية التي تمس مباشرة مصالح المواطنين، وذلك اعتبارا من اليوم".

وأضاف البيان "ستقوم وزارة الخارجية بالإعلان عن استئناف عمل مكتبها في العاصمة المؤقتة عدن، بعد عودة الأوضاع إلى طبيعتها".

وذكر البيان أن وزارة الخارجية ستعلن عن أي إجراءات جديدة وفقا للمستجدات".