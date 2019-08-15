إصابة عامل سقط من أعلى ثلاجة بطاطس بإيتاي البارود

استقبلت مستشفى إيتاي البارود العام، اليوم الخميس، عاملًا مصابًا بكسر مضاعف مفتوح بعظمة الساق اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم؛ إثر السقوط من أعلى ثلاجة بطاطس بارتفاع 5 أمتار.

وتلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة إخطارًا من العميدمحمد زايد مأمور مركز شرطة إيتاى البارود يفيد وصول "إبراهيم عتريس ابراهيم محمد حسنين" ٤٣ سنة شنديد إيتاي كسر مضاعف مفتوح بعظمة الساق اليمنى وكدمات متفرقه بالجسم، بادعاء سقوط من علو ارتفاع 5 أمتار داخل ثلاجة للبطاطس أمام قاعة العيوني طريق إيتاي البارود - شنديد.

تم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.