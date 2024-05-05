قناة الجزيرة تنتقد قرار حكومة نتنياهو بإغلاق مكاتبها في إسرائيل

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انتقدت قناة الجزيرة القطرية اليوم الأحد، قرار الحكومة الإسرائيلية بإغلاق مكاتبها في البلاد، قائلة إنها ستتبع "جميع السبل" المتاحة لحماية حقوقها وموظفيها.

يأتي ذلك بعد أن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، إن حكومته قررت بالإجماع إغلاق عمليات الجزيرة في إسرائيل.

وتتهم إسرائيل القناة، التي تتخذ من الدوحة مقرا لها بالتحيز في تغطية الحرب المستمرة ضد نشطاء حماس في قطاع غزة.

ونفت الجزيرة بشكل قاطع هذا الاتهام اليوم.

وقالت الشبكة إن "حكومة نتنياهو قررت في خطوة ممعنة في التضليل والافتراء تأييد الأمر بإغلاق مكاتب الجزيرة في إسرائيل".

وأدانت القناة ما وصفته بأنه "فعل إجرامي إسرائيلي" ينتهك حق الإنسان في الوصول إلى المعلومات.

وأضافت: "نؤكد أننا سنتبع كل السبل في المنظمات الدولية والقانونية لحماية حقوقنا وطواقمنا" دون الخوض في تفاصيل.

وفي الشهر الماضي، وافق البرلمان الإسرائيلي على ما يعرف باسم "قانون الجزيرة" الذي يسمح بإغلاق محطات البث من الخارج إذا اعتبر أنها تشكل خطرا على أمن الدولة.

ومنذ بداية حرب غزة، قدمت قناة الجزيرة تقارير مكثفة عن الوضع الكارثي في قطاع غزة وعرضت صورا للموت والدمار نادرا ما تعرض على التلفزيون الإسرائيلي.

كما تعرض القناة بانتظام مقاطع فيديو لهجمات على الجنود الإسرائيليين من قبل كتائب القسام، الذراع العسكرية لحماس.