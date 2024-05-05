عمدة التشخيص صلاح السعدني في سينما الهناجر ومركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

ينظم صالون كلام في السينما، برعاية صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، أمسية مميزة يحتضنها سينما الهناجر بالقاهرة، في السابعة مساء يوم الخميس الموافق 9 مايو، بمشاركة المخرج العبقري أشرف فايق، وسيتم عرضها مساء الخميس 16 مايو بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.

تستعرض الأمسية مسيرة الفنان الراحل صلاح السعدني، "عمدة التشخيص في بر مصر"، حيث يتناول الحديث عن أبرز الأدوار التي قدمها في مشواره الفني المميز.

يُذكر أن صلاح السعدني، الذي وُلد في 23 أكتوبر 1943، بدأ مسيرته الفنية في ستينيات القرن الماضي، حيث قدم أول أعماله في مسلسل "الرحيل" عام 1960، ثم عاد بقوة في مسلسل "الضحية" عام 1964، بعد غياب دام أربع سنوات.

اشتهر السعدني بأدواره الدرامية المتميزة خلال السبعينيات، حيث شارك في عدد كبير من الأفلام مثل "الأرض"، و"الرصاصة لا تزال في جيبي"، و"مدرستي الحسناء". وقد برزت موهبته أيضًا في المسلسلات التلفزيونية، منها "أرابيسك"، و"حلم الجنوبي"، و"ليالي الحلمية"، و"عمارة يعقوبيان"، و"رحيل في زمن العولمة".