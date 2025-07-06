استجواب الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون مرة أخرى في قضية الأحكام العرفية

خضع الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول، لجولة ثانية من الاستجواب من قبل فريق المحققين الخاصين الذي يحقق في قضية الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر.

وعاد يون إلى منزله حوالي منتصف ليلة السبت، أي بعد حوالي 15 ساعة من وصوله إلى مكتب المحقق الخاص في مكتب المدعي العام في سول جنوب سول، حسب شبكة (كيه.بي.إس.وورلد) الإذاعية الكورية الجنوبية، اليوم الأحد.

وبدأ فريق التحقيق، بقيادة المستشار الخاص تشو أون-سوك استجواب يون في الساعة التاسعة صباحا بسبب مزاعم بأنه أمر بعرقلة اعتقاله في يناير، فيما يتعلق بمرسوم الأحكام العرفية.

واستجوب المحققون يون أيضا بشأن الملابسات المحيطة باجتماعات مجلس الوزراء، التي عقدت قبل وبعد المرسوم بالإضافة إلى مزاعم بأنه حاول بشكل متعمد إثارة رد عسكري من كوريا الشمالية لتبرير الإجراء.

وانتهت الجلسة في حوالي الساعة السادسة والنصف مساء واستمرت لمدة ثماني ساعات ونصف تقريبا باستثناء استراحة غداء استمرت لمدة ساعة.

وقضى مون حوالي خمس ساعات في مراجعة محضر الاستجواب قبل عودته إلى منزله.