أعلنت حركة حماس، انتهاء جولة المفاوضات الحالية في القاهرة، قبل قليل، مشيرة إلى أن وفد الحركة غادر القاهرة الليلة؛ للتشاور مع قيادة الحركة.

وقالت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء الأحد، إن «وفد الحركة سلم الوسطاء في مصر وقطر رد الحركة، حيث جرت معهم نقاشات معمقة وجادة».

وأكدت الحركة «تعاملها بكل إيجابية ومسئولية، وحرصها وتصميمها على الوصول لاتفاق يلبي مطالب الشعب الفلسطيني الوطنية، وينهي العدوان بشكل كامل، ويحقق الانسحاب من كامل قطاع غزة، وعودة النازحين، وتكثيف الإغاثة، وبدء الإعمار، وإنجاز صفقة تبادل الأسرى».

وفي وقت سابق، أفاد مصدر مصري رفيع المستوى، بأن المفاوضات الجارية من أجل التوصل لاتفاق وقف النار في قطاع غزة «تسير بشكل إيجابي».

ونوه بأن ما يُنشر من بنود الاتفاق في بعض وسائل الإعلام غير دقيق، مؤكدًا أن أحد تلك البنود متعلق بعودة النازحين من جنوب القطاع إلى شماله.

وأكد في تصريحات لفضائية «القاهرة الإخبارية»، أن «الوفد الأمني المصري مستمر في مشاوراته مع الأطراف كافة».

في حين أفادت مصادر إسرائيلية مطلعة بأن الساعات المقبلة ستكون حاسمة، حسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية.

وبحسب الهيئة فإن موافقة حماس على المقترح المعروض على الطاولة تعني قبول صفقة يتم بموجبها إطلاق سراح 33 محتجزا إسرائيليا مقابل 40 يوما من التهدئة وإطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين.