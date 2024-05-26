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لاعب الأهلي السابق: مصطفى شوبير الأفضل بدوري الأبطال

محمد ثابت
نشر في: الأحد 26 مايو 2024 - 2:52 ص | آخر تحديث: الأحد 26 مايو 2024 - 2:52 ص

أبدى أحمد رضوان، لاعب الأهلي السابق، سعادة بالغة بتتويج الفارس الأحمر بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشر في تاريخه.

قال أحمد رضوان، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن الحظ ساند الأهلي في مباراة الترجي التونسي، بعدما سجل هدفا مبكرا ساهمت في إصابة لاعبي الترجي بهزة نفسية عنيفة.

أضاف أحمد رضوان، إن الأهلي سيطر على مجريات الشوط الأول تماما مستغلا تراجع لاعبي الترجي، وكاد يسجل أكثر من هدف، مشددا إنه سعيد بأن صاحب هدف التتويج هو اللاعب رامي ربيعة ، وهو ما يعد تتويجا للمستوى الذي قدمه في الفترة الأخيرة.

أتم:" أرى أن مصطفى شوبير هو أفضل لاعب في دوري أبطال إفريقيا في العام الحالي، بعدما ساهم بقوة في تتويج الأهلب باللقب".


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