أبدى عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، سعادته بتتويج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي التونسي.

قال عدلي القيعي، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن الأهلي حقق إنجازا مستحقا بحصد اللقب الأفريقي للمرة الثانية عشر، وبات هذا الجيل يزاحم الأجيال الأسطورية بالقلعة الحمراء.

أضاف:" الجيل الحالي في موقف أصعب من جيل بركات وأبو تريكة لأن البطولات زاد عددها والمباريات أصبحت كثيرة، والأهلي أصبح لا يحاسب على تحقيق البطولة لكنه يحاسب على عدم احتكار البطولات والجماهير تطالبنا باللقب الـ ١٣ منذ الآن".

تابع:" الأهلي ريال مدريد أفريقيا والفريقين لديهما ثقافة الفوز، ونرغب في منافسة الريال على لقب الأكثر تتويجا بالألقاب القارية".

أكد:" الدوري المصري بكامل عيوبه قادر على أن يفرز نجاحات، فكيف الحال إذا كانت المسابقات المحلية منتظمة ؟"، مشيرا إلى أن التهاني المتبادلة بين الأهلي والزمالك خطوة جيدة جدا، وأتمنى أن ينشغل كل طرف بنفسه فقط".

أكمل:" نحن نستعد حاليا للخطوة المقبلة وهى المشاركة في كأس العالم للأندية، وجماهيرنا ترغب في تدعيم صفوفنا بأفضل العناصر، سمعنا عن أرقام ضخمة ستحصل عليها الأندية المشاركة في البطولة، قد تصل إلى 50 مليون استرليني، ولكن حتى الآن لا توجد أرقام رسمية".

أتم:" نتمنى أن ندعم صفوفنا بأفضل العناصر، ولكن الأهم دائما هو التجانس، نحن نرى أن نجوم الكرة العالمية مثل بنزيما ومحرز وكانتي، لم يعبروا عن أنفسهم بالقدر الكافي في الدوري السعودي، بعكس لاعب مثل كريستيانو رونالدو، الذي يعد حلما لأى فريق، وبالطبع لو نقدر نجيبه، هنجيبه الصبح".