قال الدكتور طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر تنتج محليًا ما يكفي لتلبية ثلثي احتياجاتها من الطاقة، وذلك بالاعتماد على الغاز والزيت الخام، والذي يستخرج منهما البنزين والسولار والمازوت، بينما يتم استيراد باقي الاحتياجات، المتمثلة في الثلث المتبقي.

وأوضح خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» الماع عبر شاشة «CBC» مساء السبت، أن مصر تستهلك ما يعادل 55 مليار دولار سنويًا من الوقود، يشمل ذلك السولار والمازوت والغاز وجميع أنواع الوقود الأخرى.

وأضاف أن الدولة تتكلف فقط ما بين 20 إلى 22 مليار دولار سنويًا؛ لسداد مستحقات الشركات العالمية التي تقوم بالتنقيب واستخراج الغاز والبترول الخام في مصر، متضمنة فاتورة الاستيراد التي تبلغ حوالي 1.1 مليار دولار شهريًا، أي ما يعادل ما بين 10 إلى 12 مليار دولار سنويًا.

وأشار إلى أن منظومة الكهرباء في مصر تتطلب كميات كبيرة من الوقود، موضحا أن محطات تشغيل الكهرباء تستهلك 60% من إنتاج الغاز المصري، والذي يزداد خلال فصل الصيف.

ولفت إلى أن الدولة تنوع في استخدام أنواع الوقود في محطات الكهرباء بين المازوت والغاز، وذلك للتخفيف من الضغوط على الغاز الطبيعي.