الأرصاد تحذر من ارتفاع شديد في درجات الحرارة: يشبه الموجة الماضية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من أجواء حارة تضرب البلاد، وذلك بعد موجة حارة عنيفة ضربت البلاد في الأيام الماضية.

وقالت منار غانم عضوة المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، إن يومي الأحد والاثنين سيشهدان ارتفاعا مؤقتا في قيم درجات الحرارة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن هذه الموجة لن تكون طويلة لكنها ستكون بنفس شدة الموجة الماضية وتحديدا يوم الاثنين.

وأوضحت أن درجة الحرارة يوم الاثنين، ستتراوح بين 38 و40 درجة مئوية في الظل، مشيرة إلى أنه بدءا من يوم الثلاثاء ستبدأ درجات الحرارة في الانخفاض حتى نهاية الأسبوع.

ولفتت غانم، إلى أن حدوث موجة طويلة المدة من شدة الحرارة أمر لا يتكرر كثيرا خلال فصل الربيع، الذي ينتهي فلكيا يوم 20 يونيو المقبل.

وأفادت بأن طقس اليوم السبت سيشهد انحفاضا في قيم درجات الحرارة، بحيث تسجل العظمى على الكبرى 33 درجة مئوية، موضحة أن البلاد تتأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا بجانب منخفض جوي في طبقات الجو العليا.