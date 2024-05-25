غرفة شركات السياحة: تأشيرات الزيارة لا تتيح لحاملها أداء فريضة الحج ‏

قال أشرف شيحة عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن تأشيرات الزيارة والعمرة وكذلك التأشيرات التجارية وغيرها التي تسمح بدخول المملكة العربية السعودية؛ لا تتيح لحاملها أداء فريضة الحج.
وحذر خلال تصريحات لبرنامج «90 دقيقة» مع الإعلامي حسام الدين حسين، عبر شاشة «المحور» مساء الجمعة، من محاولة أداء مناسك الحج بهذه التأشيرات.
وأضاف: «ليس معنى حصولك على تأشيرة زيارة، أنه سيكون مسموحا لك بدخول مكة لأداء فريضة الحج».
وأشار إلى تشديد وزارة الحج السعودية على ضرورة الالتزام بالقانون، موضحا أن السماح بدخول المملكة بتأشيرة زيارة لا يعني إمكانية أداء فريضة الحج بها؛ بل يجب الحصول على تأشيرة حج مخصصة من خلال شركات السياحة أو القرعة المصرية للحج أو وزارة الشئون الاجتماعية.
ونوه بأن محاولة أداء الحج بتأشيرة غير مخصصة؛ تتسبب في حدوث مشاكل وإعاقات للحجاج الآخرين، نظرًا للازدحام الشديد في مشاعر الحج، خاصة بعرفات ومنى، موضحا أنه يتم تخصيص على الأرض لكل حاج لأداء مناسك الحج.
وقررت السلطات السعودية، الخميس، منع من يحملون تأشيرة زيارة من دخول مكة المكرمة أو البقاء فيها خلال موسم الحج، مشددة أن تأشيرة الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تعد تصريحا لحاملها لأداء الحج