غرفة شركات السياحة: تأشيرات الزيارة لا تتيح لحاملها أداء فريضة الحج ‏

قال أشرف شيحة عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن تأشيرات الزيارة والعمرة ‏وكذلك التأشيرات التجارية وغيرها التي تسمح بدخول المملكة العربية السعودية؛ لا تتيح لحاملها ‏أداء فريضة الحج‎.‎

وحذر خلال تصريحات لبرنامج «90 دقيقة» مع الإعلامي حسام الدين حسين، عبر شاشة ‏‏«المحور» مساء الجمعة، من محاولة أداء مناسك الحج بهذه التأشيرات.

وأضاف: «ليس معنى ‏حصولك على تأشيرة زيارة، أنه سيكون مسموحا لك بدخول مكة لأداء فريضة الحج».‏

وأشار إلى تشديد وزارة الحج السعودية على ضرورة الالتزام بالقانون، موضحا أن السماح بدخول ‏المملكة بتأشيرة زيارة لا يعني إمكانية أداء فريضة الحج بها؛ بل يجب الحصول على تأشيرة حج ‏مخصصة من خلال شركات السياحة أو القرعة المصرية للحج أو وزارة الشئون الاجتماعية‎.‎

ونوه بأن محاولة أداء الحج بتأشيرة غير مخصصة؛ تتسبب في حدوث مشاكل وإعاقات ‏للحجاج الآخرين، نظرًا للازدحام الشديد في مشاعر الحج، خاصة بعرفات ومنى، موضحا أنه يتم ‏تخصيص على الأرض لكل حاج لأداء مناسك الحج.‏

وقررت السلطات السعودية، الخميس، منع من يحملون تأشيرة زيارة من دخول مكة المكرمة أو ‏البقاء فيها خلال موسم الحج، مشددة أن تأشيرة الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تعد تصريحا ‏لحاملها لأداء الحج