 وزير البترول: ندعم وزارة الكهرباء بـ 120 مليار جنيه سنويا لتشغيل المحطات ‏ - بوابة الشروق
الأحد 26 مايو 2024 3:37 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

وزير البترول: ندعم وزارة الكهرباء بـ 120 مليار جنيه سنويا لتشغيل المحطات ‏

أرشيفية
أرشيفية
محمد شعبان‏
نشر في: الأحد 26 مايو 2024 - 2:39 ص | آخر تحديث: الأحد 26 مايو 2024 - 2:39 ص

قال الدكتور طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن محطات توليد الكهرباء في مصر ‏تستهلك 60% من إجمالي الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، بينما يتم تخصيص 40% لتشغيل ‏المصانع والمنازل ومحطات تمويل الغاز واحتياجات الحياة اليومية الأخرى‎.‎
ونوه خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» الماع عبر شاشة «‏CBC‏» مساء السبت، ‏أنه مع حلول فصل الصيف، يزداد استهلاك الغاز في محطات توليد الكهرباء ليصل إلى 70%، ‏بزيادة قدرها 10% عن المعدل المعتاد‎.‎
وأوضح أن الارتفاع في الاستهلاك يشكل ضغطا على مواردها من العملة الصعبة؛ لاستيراد ‏كميات إضافية من الغاز لتلبية احتياجات الكهرباء، أو الاقتطاع من حصة الصناعة‎.‎
وأشار إلى أن متوسط سعر الغاز يبلغ 4.25 دولار للطن، في حين تشتريه وزارة الكهرباء من ‏وزارة البترول بسعر 3 دولار مدعومًا، بفارق 1.25 دولار للطن‎.‎
وأضاف أن هذه الفروق في الأسعار تترجم إلى تكلفة إضافية تتحملها وزارة البترول تقدر بحوالي ‏‏70 مليار جنيه سنويا، لافتا أن البترول تتحمل أيضًا فارق تكلفة بيع المازوت لوزارة الكهرباء، ‏والذي يتم بيعه بـ 2500 جنيه للطن، في حين تبلغ تكلفة استيراده 11 ألف جنيه للطن، بفارق ‏‏8500 جنيه للطن‎.‎
وذكر أن هذه التكلفة الإضافية لبيع المازوت لوزارة الكهرباء تقدر بحوالي 45 مليار جنيه سنويا، ‏لافتا أن إجمالي فرق الدعم من وزارة البترول للكهرباء 120 مليار جنيه. ‏

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك