وزير البترول: ندعم وزارة الكهرباء بـ 120 مليار جنيه سنويا لتشغيل المحطات ‏

قال الدكتور طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن محطات توليد الكهرباء في مصر تستهلك 60% من إجمالي الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، بينما يتم تخصيص 40% لتشغيل المصانع والمنازل ومحطات تمويل الغاز واحتياجات الحياة اليومية الأخرى.
ونوه خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» الماع عبر شاشة «CBC» مساء السبت، أنه مع حلول فصل الصيف، يزداد استهلاك الغاز في محطات توليد الكهرباء ليصل إلى 70%، بزيادة قدرها 10% عن المعدل المعتاد.
وأوضح أن الارتفاع في الاستهلاك يشكل ضغطا على مواردها من العملة الصعبة؛ لاستيراد كميات إضافية من الغاز لتلبية احتياجات الكهرباء، أو الاقتطاع من حصة الصناعة.
وأشار إلى أن متوسط سعر الغاز يبلغ 4.25 دولار للطن، في حين تشتريه وزارة الكهرباء من وزارة البترول بسعر 3 دولار مدعومًا، بفارق 1.25 دولار للطن.
وأضاف أن هذه الفروق في الأسعار تترجم إلى تكلفة إضافية تتحملها وزارة البترول تقدر بحوالي 70 مليار جنيه سنويا، لافتا أن البترول تتحمل أيضًا فارق تكلفة بيع المازوت لوزارة الكهرباء، والذي يتم بيعه بـ 2500 جنيه للطن، في حين تبلغ تكلفة استيراده 11 ألف جنيه للطن، بفارق 8500 جنيه للطن.
وذكر أن هذه التكلفة الإضافية لبيع المازوت لوزارة الكهرباء تقدر بحوالي 45 مليار جنيه سنويا، لافتا أن إجمالي فرق الدعم من وزارة البترول للكهرباء 120 مليار جنيه.