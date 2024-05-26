وزير البترول: ندعم وزارة الكهرباء بـ 120 مليار جنيه سنويا لتشغيل المحطات ‏

قال الدكتور طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن محطات توليد الكهرباء في مصر ‏تستهلك 60% من إجمالي الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، بينما يتم تخصيص 40% لتشغيل ‏المصانع والمنازل ومحطات تمويل الغاز واحتياجات الحياة اليومية الأخرى‎.‎

ونوه خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» الماع عبر شاشة «‏CBC‏» مساء السبت، ‏أنه مع حلول فصل الصيف، يزداد استهلاك الغاز في محطات توليد الكهرباء ليصل إلى 70%، ‏بزيادة قدرها 10% عن المعدل المعتاد‎.‎

وأوضح أن الارتفاع في الاستهلاك يشكل ضغطا على مواردها من العملة الصعبة؛ لاستيراد ‏كميات إضافية من الغاز لتلبية احتياجات الكهرباء، أو الاقتطاع من حصة الصناعة‎.‎

وأشار إلى أن متوسط سعر الغاز يبلغ 4.25 دولار للطن، في حين تشتريه وزارة الكهرباء من ‏وزارة البترول بسعر 3 دولار مدعومًا، بفارق 1.25 دولار للطن‎.‎

وأضاف أن هذه الفروق في الأسعار تترجم إلى تكلفة إضافية تتحملها وزارة البترول تقدر بحوالي ‏‏70 مليار جنيه سنويا، لافتا أن البترول تتحمل أيضًا فارق تكلفة بيع المازوت لوزارة الكهرباء، ‏والذي يتم بيعه بـ 2500 جنيه للطن، في حين تبلغ تكلفة استيراده 11 ألف جنيه للطن، بفارق ‏‏8500 جنيه للطن‎.‎

وذكر أن هذه التكلفة الإضافية لبيع المازوت لوزارة الكهرباء تقدر بحوالي 45 مليار جنيه سنويا، ‏لافتا أن إجمالي فرق الدعم من وزارة البترول للكهرباء 120 مليار جنيه. ‏