محمد سراج: كرة أفشة وقعت قلوبنا

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هنأ محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، جماهير الفريق بعد التتويج، ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة 12 في تاريخ النادي.

أضاف سراج خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "+90" على قناة النهار: "كنا نعيش أوقات صعبة منذ بداية البطولة ومنذ اليوم الأول، هدفنا الحفاظ على اللقب".

تابع: "لم يحدث أن يتدخل أي فرد في منظومة الجهاز الفني، والجميع داخل النادي يسير وفق منظومة محددة وكل فرد يعرف دوره، بما فيهم محمود الخطيب رئيس النادي، والجميع يشتغل كتلة واحدة".

أوضح عضو مجلس إدارة الأهلي: "كان لي الشرف بالتواجد في المجلس السابق والحالي، والست سنوات الأخيرة من أفضل الفترات بالأرقام والبطولات".

أشار: "كرة أفشة في العارضة وقعت قلوبنا ووترتنا، ورغم أننا فريق كبير وقوي ولكن في مثل هذه البطولات والنهائيات لا تأمن أي كرة مرتدة عليك، ولكن كان لدينا ثقة في كل اللاعبين".

واختتم: "هناك أخبار سعيدة للجماهير بالفترة المقبلة على مستوى الانشاءات والجانب الرياضي، وهدفنا العمل دائمًا إسعاد الجماهير".