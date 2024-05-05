كشفت تقارير صحفية بريطانية، أسماء اللاعبين الراحلين عن صفوف فريق أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأوضحت صحيفة «ميرور» البريطانية، أن ميكيل أرتيا المدير الفني للجانرز، أمامه متسعًا من الوقت لدراسة التعديلات على مستوى الراحلين والصفقات قبل انطلاق الميركاتو في يونيو المقبل.

وتابعت الصحيفة البريطانية أن هناك بعض اللاعبين لن يتواجدوا مع أرسنال في الموسم المقبل من بينهم محمد النني، مشيرًا أن اللاعب لن يجدد عقده مع الفريق وسيرحل هذا الصيف.

وأضافت ميرور أن الثنائي نونو تافاريس وألبرت لوكونجا سيرحلان أيضًا عن صفوف الجانرز، بالإضافة إلى كيران تيرني المُعار حاليًا لصفوف ريال سوسيداد الإسباني سيتم بيعه.