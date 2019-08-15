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أعداد جريدة الشروق
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واشنطن تدعو إلى تشكيل حكومة مدنية انتقالية في السودان

واشنطن - (د ب أ)
نشر فى : الخميس 15 أغسطس 2019 - 3:38 ص | آخر تحديث : الخميس 15 أغسطس 2019 - 3:38 ص

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مساء الأربعاء، عن دعمه للشعب السوداني في دعوته لتشكيل حكومة مدنية انتقالية.

وقال بومبيو في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "أضم صوتي للشعب السوداني في دعوته لحكومة انتقالية يقودها المدنيون حقا وتختلف بشكل جوهري عن نظام (الرئيس السوداني المعزول عمر) البشير، لاسيما ما يتعلق بسجله في حقوق الإنسان والانتهاكات التي ارتكبها (مدير المخابرات السودانية السابق صلاح) قوش ومسؤولين آخرين".

وأعلن بومبيو منع قوش وأسرته من دخول الولايات المتحدة بسبب "انخراطه في انتهاكات شاملة لحقوق الإنسان".

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