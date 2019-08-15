أعلن وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي في إيران عباس صالحي، اليوم الخميس، عن إنشاء "وزارة الثقافة 2 " تهدف إلى مراقبة الفضاء الإلكتروني وشبكة الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي ، في محاولة جديدة لتقييد حرية الشعب الإيراني.

ونقلت قناة " العربية" الإخبارية عن صالحي قوله "إن الإنترنت أصبح "نهاية العالم وبداية عالم جديد"، قائلا إن الحكومة وضعت خطة لتأسيس وزارة الثقافة رقم 2 في غضون ثلاث سنوات.

وأكد وزير الثقافة الإيراني أن الوزارة الجديدة ستقوم بمراقبة الأنشطة الثقافية والاجتماعية والسياسية وفقا للتعليمات التي حددها المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني.

وكانت أمريكا قد وضعت المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني الذي تأسس بأوامر المرشد الإيراني علي خامنئي، على قائمة العقوبات لقيامه بحجب آلاف المواقع والتطبيقات وحرمان الإيرانيين من التداول الحر للمعلومات، ويعتبر المجلس الذي يقوم بالتخطيط والمراقبة للفضاء السيبراني، مسؤولا أيضا عن حملة القمع ضد الصحافيين والمنتقدين ونشطاء مواقع التواصل في إيران.

وفي السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى قمع الصحفيين، وسعت الحكومة الإيرانية نطاق القمع وقيدت حرية التعبير والإعلام من خلال تصفية واعتقال الناشطين في مجال التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.