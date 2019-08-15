بدأت مصر للطيران، اليوم، تسيير الجسر الجوي لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة، إلى مطار القاهرة والمطارات المصرية، حيث من المقرر نقل أكثر من 70 ألف حاج على متن 424 رحلة جوية، من بينهم 224 رحلة جوية من مطار جدة، و200 رحلة جوية من مطار المدينة المنورة، على أن تسير الشركة، اليوم، 4 رحلات جوية لنقل ما يقرب من 900 حاج من حجاج رحلات الحج السريع وشركات السياحة والهيئات وستصل هذه الرحلات من مطار جدة إلى مطار القاهرة.

الجدير بالذكر أنه فى إطار التسهيلات التي توفرها مصر للطيران؛ لإنهاء إجراءات عودة ضيوف الرحمن في سهولة ويسر وبالتنسيق بين وزارة الطيران المدني ووزارتى الداخلية والصحة، تم توفير ضابط جوازات وطبيب من الحجر الصحي على كل طائرة لمساعدة الحجاج وإنهاء إجراءاتهم على متن الطائرات لتقليل فترة الانتظار عند الوصول بالمطارات المصرية.

من ناحية أخرى طالبت الشركة الوطنية من الحجاج في رحلات العودة ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة على تذاكر السفر والتواجد قبل إقلاع الرحلات بـ8 ساعات بمدينة الحجاج بجدة وقبل الإقلاع بست ساعات بمطار المدينة المنورة وضرورة تواجد الحقائب قبل الرحلة ما بين (10-12 ساعة) بالتنسيق مع منظمي الرحلات.

وشددت الشركة على ضيوف الرحمن ضرورة الاحتفاظ بتذاكر السفر داخل حقائب اليد الخاصة بهم في مرحلة العودة، ويحظر اصطحاب الأدوات الحادة داخل حقيبة اليد على متن الطائرة مثل المقص وأداة تقليم الأظافر وغيرها.

وأكدت مصر للطيران على السادة الحجاج ضرورة الالتزام بعدم اصطحاب الأجولة القماشية، وأنه يُسمح للحاج فقط بحمل حقيبتين لا يزيد وزن كل منها عن 23 كجم، كما يُسمح بنقل عبوة مياه زمزم الرسمية (سقيا زمزم) على أن تكون محكمة الغلق ولا تزيد عن 5 لتر.

وناشدت الشركة من عملائها الكرام حجاج بيت الله الحرام التعاون مع موظفي مصرللطيران والسلطات السعودية بمطاري جدة والمدينة المنورة لسرعة إنهاء الإجراءات واتباع التعليمات من أجل راحتهم، وتمنت لهم حجا مبرورا وعودا حميدا.