مصدر مسؤول لـ«العربية»: الحكومة الشرعية اليمنية تتسلم قصر معاشيق الرئاسي بعدن

أكد مصدر مسئول، اليوم الخميس، أن الحماية الرئاسية التابعة للحكومة الشرعية اليمنية تسلمت قصر معاشيق الرئاسي في محافظة "عدن" جنوبي البلاد، من عناصر المجلس الانتقالي.

وقال المصدر ـ في تصريح لقناة "العربية" الإخبارية اليوم ـ أن لجنة سعودية ـ إماراتية وصلت اليوم إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن للإشراف على انسحاب قوات المجلس الانتقالي من المؤسسات الحكومية والعسكرية في المدينة.

كانت قوات التحالف برئاسة السعودية، طالبت قوات المجلس الانتقالي بالانسحاب من المواقع التي استولت عليها من قوات الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، حيث اشترط التحالف إتمام الانسحاب قبل بدء حوار دعت إليه الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية وعناصر المجلس الانتقالي من أجل التوصل إلى تسوية.

يذكر أن معارك نشبت لعدة أيام بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي أسفرت عن استيلاء عناصر الأخير على العديد من معسكرات الفريق الأول، فضلا عن قصر معاشيق الرئاسي ومؤسسات أخرى.