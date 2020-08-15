تزايد الإصابات العنقودية بفيروس كورونا في نيوزيلندا

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سجلت نيوزيلندا اليوم السبت سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال المدير العام للصحة آشلي بلومفيلد لوسائل الإعلام، إن مسؤولي الصحة تمكنوا من ربط ست حالات جديدة بأسرة في أوكلاند ثبتت إصابتها يوم الثلاثاء.

ولا يزال التحقيق جاريا بشأن الحالة المتبقية.

وكان مسؤولون قد قاموا بنقل 54 شخصا مرتبطين بمجموعة عنقودية معروفة إلى منشآت حجر صحي في محاولة للسيطرة على تفشي الفيروس.

وأوضح بلومفيلد أنه تم إجراء حوالي 24 ألف تحليل في الساعات الـ24 الماضية.

وأشاد بأولئك الذين تقدموا وخضعوا للاختبار "والقيام بواجبهم" تجاه المجتمع.

وسجلت نيويلندا 1258 إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، فضلا عن 22 وفاة منذ بدء تفشي الفيروس.