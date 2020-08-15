بائع التين الشوكي عن واقعة موظفة القاهرة الجديدة: يعلم الله إني بستنى الموسم ده كل سنة

روى صاحب عربة التين الشوكي، صاحب فيديو الواقعة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه إحدى موظفات مدينة القاهرة الجديدة، تتعامل بحدة معه، جانبًا من الواقعة.

وقال البائع في تصريحات لبرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء السبت، إنه كان يريد أن ينصرف من المكان الذي كان يتواجد به لبيع التين الشوكي بناء على طلب الموظفة، ولكنها أصرت على ألا يترك المكان إلا بعد أن تأخذ عربته بما عليها، معقبًا: «يعلم الله إني بستنى الموسم ده كل سنة.. ومش عايز يتقطع عيشي».

وتوجه بالدعاء للموظفة التي تعاملت معه بحدة، بالهداية، قائلًا إنه لا يريد شيئًا سوى تخصيص كشك تجاري له.

وبعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، يُظهر إحدى موظفات مدينة القاهرة الجديدة، تتعامل بحدة مع أحد الباعة الجائلين، وهو صاحب عربة «تين شوكي» بأحد الشوارع، وتقوم بإلقاء التين من فوق العربة على الأرض، كلف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بإنهاء انتداب الموظفة بالجهاز، وعودتها لعملها الأصلى بشركة مياه الشرب والصرف الصحى.