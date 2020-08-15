إسرائيل تدين رفض الأمم المتحدة تمديد حظر الأسلحة على إيران

وصفت إسرائيل أن رفض مجلس الأمن الدولي بشكل قاطع، محاولة أمريكية لتمديد حظر الأسلحة المفروض عليها إلى أجل غير مسمى، بأنه "عار".

ونقلت إذاعة صوت إسرائيل، اليوم السبت، عن المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، قوله: "إن ما حدث لا يمكن وصفه ألا بالعار والشنار".

ورأى إردان في حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن القرار سيزيد من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط وسيوسع نطاق العنف في العالم بدلًا من الحفاظ على السلام العالمي.

ومن جهة أخرى، وصفت إيران رفض مجلس الأمن الدولي محاولة أمريكية لتمديد حظر الأسلحة المفروض عليها إلى أجل غير مسمى بأنه "هزيمة سياسية مدوية" لواشنطن.

وقال الرئيس الإيراني، حسن روحاني عبر تلفزيون إيران، "للمرة الأولى في التاريخ، تم رفض اقتراح أمريكي في مجلس الأمن الدولي"، مضيفًا أنها هزيمة سياسية مدوية لواشنطن.

وكان مجلس الأمن الدولي قد فرض أمس الجمعة بشكل قاطع، محاولة أمريكية لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران إلى أجل غير مسمى، في خطوة وصفها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأنها "لا تغتفر".

وأعلن رئيس المجلس أن مشروع القرار الذي رعته الولايات المتحدة، حصل على تأييد صوتين بينما عارضه صوتان وامتنعت 11 دولة عن التصويت.

وكانت النتيجة متوقعة على نطاق واسع بسبب المعارضة القوية من روسيا والصين، العضوين اللذين يتمتعان بحق النقض "فيتو"، واللذين صوتا ضد النص، وكانت هناك مقاومة من الدول الأوروبية التي امتنعت عن التصويت.