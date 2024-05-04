 فيديو.. سائق يقتحم بسيارته حشدا من المؤيدين لفلسطين بجامعة أمريكية ويرش عليهم مادة كيميائية - بوابة الشروق
السبت 4 مايو 2024 11:55 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

فيديو.. سائق يقتحم بسيارته حشدا من المؤيدين لفلسطين بجامعة أمريكية ويرش عليهم مادة كيميائية

وكالات
نشر في: السبت 4 مايو 2024 - 11:00 ص | آخر تحديث: السبت 4 مايو 2024 - 11:00 ص

قالت الشرطة الأمريكية، إن رجلا قاد سيارته باتجاه حشد من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين في جامعة ولاية بورتلاند، ورش مادة كيميائية مثل رذاذ الفلفل قبل أن يهرب.

وانتشر فيديو للواقعة على شبكات إخبارية، ورصدت لقطات مصورة متظاهرين بالقرب من السيارة، وقد ضرب أحدهم زجاجها الخلفي وكسره، ثم أسرع السائق نحو حشد من المحتجين لكن المركبة لم تصطدم بأحد وهرب السائق بعد ذلك، وفق الشرطة.

وحددت شرطة الجامعة مكان سائق السيارة في وقت لاحق، وأشارت إلى نقله إلى مستشفى محلي «تحت رعاية الشرطة للصحة العقلية».

ويستمر الحراك الطلابي في الجامعات الأمريكية، رغم فض الاعتصام عدة مرات بجامعات ولايتي نيويورك وكاليفورنيا، فيما تتواصل الاعتصامات بعدد من الجامعات الأمريكية رفضا للحرب على غزة.

وشهدت ما لا يقل عن 30 جامعة أمريكية احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين، وأشارت قناة «فوكس نيوز» الأمريكية إلى أن العدد الإجمالي للمحتجزين في الأسبوعين الماضيين يقترب من 2000.

وكان رد فعل السلطات الأمريكية قاسيا مع الطلاب المشاركين في الاحتجاجات، حيث استخدمت الشرطة الأمريكية الغاز المسيل للدموع وأطلقت الرصاص المطاطي لفض الاعتصامات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك