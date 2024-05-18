الداخلية الليبية تصدر بيانا بشأن اختفاء نائب برلماني وتوضح حقيقة مقتله

أعلنت وزارة الداخلية الليبية التابعة للحكومة المكلفة من البرلمان شرقي البلاد، اليوم السبت، اختفاء عضو مجلس النواب الليبي إبراهيم الدرسي في مدينة بنغازي، نافية ما يتداول من أخبار حول مقتله.

وقالت وزارة الداخلية الليبية، في بيان، إن مديرية أمن بنغازي تلقت بلاغًا حول اختفاء عضو البرلمان السيد إبراهيم الدرسي إثر الدخول على منزله وسرقته في ساعات متأخرة من الليل، بحسب وكالة "سبوتنيك".

وذكر البيان: "اتخذت وزارة الداخلية خطوات فورية للتحقيق في هذه الحادثة وتم تكليف مدير أمن بنغازي وجهاز الأمن الداخلي وجهاز البحث الجنائي بفتح تحقيق شامل وعاجل للوقوف على ملابسات اختفاء السيد الدرسي".

ونفت وزارة الداخلية في بيانها، بشكل قاطع الأخبار المتداولة حول مقتله، مؤكدةً أن هذه الأخبار غير صحيحة تمامًا وتدعو وسائل الإعلام والمواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات غير الموثوقة.

وكانت وسائل إعلام ليبية قد نقلت عن مصادر برلمانية، فقدان الاتصال مع عضو مجلس النواب الليبي إبراهيم الدرسي.

وقالت بوابة «الوسط» المحلية، إن نائبًا برلمانيًا أكد "فقدان الاتصال بزميله إبراهيم الدرسي عضو مجلس النواب، منذ مساء الخميس.

وأضافت أن البرلماني الذي فضل عدم نشر اسمه أنه جرى العثور على سيارة الدرسي في منطقة سيدي فرج شرقي بنغازي.