تفاصيل قصف إسرائيلي غير عادي على مخيم جنين: شهيد و8 مصابين

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، سقوط شهيد و8 إصابات في قصف إسرائيلي على مخيم جنين.

وقالت الصحة الفلسطينية في بيان، مساء الجمعة: «شهيد وخمس إصابات بشظايا (حالتهم مستقرة) وصلت إلى مستشفى جنين الحكومي، كما وصلت ٣ إصابات (بحالة مستقرة) إلى مستشفى ابن سينا، جراء قصف الاحتلال على جنين».

يأتي هذا فيما ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن طائرة حربية قصفت الموقع في مخيم جنين.

في سياق متصل، قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، إن الغارة الإسرائيلية على جنين غير اعتيادية.

وأضافت الصحيفة، أن جيش الاحتلال لم يستخدم غارات جوية بالضفة سوى مرات قليلة منذ 7 أكتوبر الماضي.

ونقل موقع "واللا" عن مصدر عسكري، إن الغارة الجوية استهدفت ما سماها خلية في مخيم جنين، مدعيا أن العملية جاءت للحفاظ على أمن الجنود الإسرائيليين وفق زعمه.

وقال المصدر إن الغارة الجوية استهدفت خلية كانت تعد ما سماها «قنبلة موقوتة» في مخيم جنين.