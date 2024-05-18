هيئة بريطانية: إصابة سفينة بأضرار طفيفة بعد استهدافها بجسم مجهول بالبحر الأحمر

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية يوم السبت، إن سفينة تعرضت لأضرار طفيفة في البحر الأحمر بعد إصابتها بجسم مجهول.

وأضافت الهيئة، في مذكرة، أن "السفينة وطاقمها بخير وتواصل طريقها إلى ميناء التوقف التالي"، مشيرة إلى أن الحادث وقع على بعد 76 ميلا بحريا شمال غربي الحديدة باليمن، وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.

ولم ترد بعد أي تفاصيل أخرى حول هذه الواقعة.

وتشن جماعة الحوثيين في اليمن هجمات على السفن في المياه قبالة البلاد منذ أشهر تضامنا مع الفلسطينيين، في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة منذ 7 أكتوبر.

وتستخدم الجماعة في هجماتها طائرات بدون طيار وصواريخ في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.

وأجبرت تلك الهجمات شركات الشحن على تغيير مسار السفن، ولجأت إلى سلك طريق أطول وأكثر تكلفة حول جنوب أفريقيا.