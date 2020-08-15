أوكرانيا تعرب عن غضبها بعد إطلاق سراح «مرتزقة» في بيلاروس

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن غضبه إزاء الإفراج عن "مرتزقة" روس في بيلاروس.

وكتب زيلينسكي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم السبت: "نعتبر هذا القرار، على أقل تقدير، غير عادل"، مضيفا أن هذا النهج لا يتوافق مع العلاقات بين البلدين التي تقوم على مبادئ الاحترام والدعم المتبادل.

وحذر زيلينسكي من أن "عواقب هذا القرار ستكون مأساوية".

وكانت أوكرانيا قد طلبت تسليم 28 رجلا من أصل 33 رجلا تم اعتقالهم في بيلاروس.

وعاد معظم هؤلاء الرجال إلى روسيا أمس الجمعة، بحسب مصادر روسية. أضافت أن أحدهم باق في بيلاروس لأنه يحمل أيضا جنسية البلاد.

وكانت السلطات في مينسك اتهمت هؤلاء الرجال بالسعي إلى إثارة الاضطرابات في الجمهورية السوفيتية السابقة قبل الانتخابات الرئاسية التي جرت بالفعل يوم الأحد الماضي. ونفت روسيا هذه الاتهامات وطالبت بالإفراج عن هؤلاء الرجال.

وأرادت أوكرانيا أن تبدأ تحقيقاتها الخاصة ضد 28 رجلا منهم، لأنهم -بحسب كييف- قاتلوا إلى جانب الانفصاليين الموالين لروسيا ضد القوات الحكومية في شرق أوكرانيا. ويخشى زيلينسكي من أن الرجال قد يعودون الآن إلى مناطق الحرب. وكان الكرملين صرح بأن المجموعة كانت تمر بالمنطقة فقط، دون هدف محدد.