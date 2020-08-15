جنوب إفريقيا تخفف القيود المتعلقة بفيروس كورونا بعد انفخاض حالات الإصابة

أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم السبت، أنه سيتم تخفيف القيود الصارمة المتعلقة بفيروس كورونا غدا الأحد في ظل انخفاض معدل الإصابات في البلاد.

وقال رامافوزا في خطاب متلفز للأمة مساء اليوم السبت إن الحكومة ستزيل "جميع القيود تقريبا" على النشاط الاقتصادي اعتبارا من 17 أغسطس، وسترفع القيود المفروضة على السفر بين المقاطعات والحظر الحالي على مبيعات الكحول والتبغ.

وأضاف الرئيس أنه سيتم إزالة القيود المفروضة على الزيارات العائلية والاجتماعية، لكن على مواطني جنوب إفريقيا أن يظلوا ملتزمين بارتداء أقنعة الوجه الواقية في الأماكن العامة، ويحظر تجمع أكثر من 50 شخصا.

وقال رامافوزا: "كل المؤشرات تدل على أن جنوب إفريقيا وصلت إلى الذروة وتجاوزت نقطة انحدار المنحنى".

وكانت جنوب إفريقيا قد سجلت 579140 حالة إصابة بالفيروس و11556 وفاة، حسب موقع وورلد أو ميترز، المعني برصد التطورات بشأن فيروس كورونا في العالم