النمسا وأمريكا تؤكدان الشراكة الاستراتيجية في ختام زيارة بومبيو

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أكدت الولايات المتحدة والنمسا، اليوم الجمعة، أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، رغم الاختلافات السياسية في بعض المجالات الرئيسية.

وجاء ذلك في ختام زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للنمسا.

وقال بومبيو خلال زيارته لفيينا إن العلاقات بين البلدين واصلت التحسن منذ تولي المستشار زباستيان كورتس مهام منصبه.

وقال مراقبون سياسيون إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤيد دعم السياسي المحافظ كورتس لإسرائيل وسياساته الصارمة في مجال الهجرة.

كما أطلق بومبيو برنامجًا مع السفير الأمريكي في النمسا، يسلط الضوء على 180 عامًا من العلاقات الأمريكية النمساوية، وقام بقص شريط على ترام رسمت عليه قلوب بألوان علمي البلدين.

وغرد بومبيو على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي:"ستعرض عربات الترام على سبعة خطوط مختلفة في أنحاء فيينا الآن رسائل تظهر الصداقة القوية بين الولايات المتحدة والنمسا".

واتفق بومبيو ونظيره النمساوي ألكسندر شالنبرج على عدم تأثير الاختلافات بين البلدين بشأن خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 وتوسيع شبكات الجيل الخامس للاتصالات، على العلاقات الثنائية.

ويقوم وزير الخارجية الأمريكي بجولة أوروبية تشمل أربع دول، زار خلالها سلوفينيا وجمهورية التشيك قبل أن يصل إلى النمسا. ويختتم بومبيو الجولة في بولندا غدا السبت.