التشكيل المتوقع للزمالك أمام مصر المقاصة

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام مصر المقاصة، المقرر لها في الثامنة من مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري المصري.

وينوي الفرنسي كارتيرون الدفع بمحمد عبد الغني، مدافع الزمالك، في مركز الظهير الأيمن بدلا من حازم إمام المستبعد من قائمة الفريق، على أن يعود فرجاني ساسي، لاعب خط وسط الأبيض لمجاورة طارق حامد في وسط الملعب.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام مصر للمقاصة اليوم:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمود علاء ، محمد عبد الغنى، محمود حمدي الونش، محمد عبد الشافي.

خط الوسط: فرجاني ساسي، طارق حامد، أشرف بن شرقي، أحمد سيد زيزو، محمد أوناجم.

خط الهجوم: مصطفى محمد.