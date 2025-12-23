رئيس مجلس الشورى القطري يؤكد اهتمام بلاده بتعزيز الحوار البرلماني الأسيوي

أكد رئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبدالله الغانم، اهتمام بلاده البالغ بدعم العمل البرلماني على المستويين الإقليمي والدولي، وحرصها المستمر على توفير منصات فاعلة للحوار والتشاور وتبادل الخبرات بين البرلمانات الأسيوية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا".

ونوه خلال كلمة في افتتاح أعمال اجتماع اللجنة الدائمة للموازنة والتخطيط بالجمعية البرلمانية الأسيوية، الذي استضافته الدوحة اليوم الثلاثاء بالمشاركة الواسعة من الدول الأعضاء في أعمال اللجنة ما يدعم مسيرة الجمعية البرلمانية الأسيوية.

ولفت رئيس مجلس الشورى، إلى أن هذا الاجتماع يأتي في ظل تحديات إقليمية ودولية متسارعة ما يفرض على الجمعية تعزيز كفاءة التخطيط المالي وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة، بما يضمن استدامة عمل الجمعية البرلمانية الأسيوية.

وأشاد بجهود أعضاء لجنة الموازنة والتخطيط وفعالية اجتماعاتها السابقة واعتمادها خلالها قرارات مهمة، بما فيها اجتماع الدوحة الذي عقد في شهر نوفمبر 2024، حيث وافق المشاركون على اعتماد رسم اشتراك موحد ومتساو للدول الأعضاء.

كما اعتمدت اللجنة مقترح تعديل بعض بنود النظام الأساسي للجمعية، ومنها آلية التصويت، ما يعطي لكل دولة عضو صوت واحد فقط في التصويت على مشاريع القرارات، وأن تصبح الموافقة على القرارات بالأغلبية وليس بالإجماع، هو ما يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة، ويكفل مشاركة متوازنة في صنع القرار، ويسهم في تطوير وتفعيل العمل البرلماني داخل الجمعية.

وشدّد حسن بن عبدالله الغانم، على أهمية هذا التكتل البرلماني كإطار فاعل لتوحيد الرؤى وتنسيق المواقف بين البرلمانات الأسيوية في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.