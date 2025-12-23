الأرصاد الألمانية: عيد الميلاد هذا العام قد يكون الأبرد منذ 15 عاما

من المتوقع أن يكون الطقس باردًا في ألمانيا خلال عيد الميلاد، وبحسب هيئة الأرصاد الجوية الألمانية، قد يكون هذا العيد هو الأبرد منذ 15 عامًا.

وقال خبير الأرصاد نيكو باور، إن من المتوقع أن يبلغ متوسط درجات الحرارة على مستوى البلاد، محسوبًا على مدار الأيام الثلاثة، ما يتراوح بين نحو درجتين وثلاث درجات مئوية تحت الصفر.

وأوضح باور، أنه رغم أن متوسط درجات الحرارة في ثاني أيام العيد من عام 2021 وصل إلى 5ر2 درجة تحت الصفر، غير أنه "إذا احتسبنا الأيام الثلاثة معاً، فمن المرجح أن يكون عيد الميلاد الحالي هو الأبرد منذ 15 عاماً".

وتابع باور: "لأنه آخر مرة شهدنا فيها طقسًا باردًا حقًا خلال عيد الميلاد كانت في عام 2010.. في ذلك الوقت لم تكن هناك موجة برد حقيقية فحسب، بل شهدنا أيضًا عيد ميلاد أبيض (تعبير عن هطول الجليد خلال العيد) على نطاق واسع وطبقة سميكة بحق من الثلج".

ورأى باور، أن فرص تساقط الثلوج هذا العام تبقى ضعيفة، لافتا إلى أن بعض المناطق في الجنوب فقط قد تشهد تساقطًا للثلوج، وحتى هناك يُتوقع أن تكون الكميات محدودة.

وقال باور، إن "احتمال أن يكون هذا العيد هو الأبرد منذ 15 عامًا يعود أيضًا إلى أن الطقس في أعياد الميلاد في السنوات الماضية كان معتدلا في أغلب الأحوال.

وأردف: "خلال الثلاثين عامًا الماضية كان الطقس في عدة أعياد ميلاد باردا بدرجة مماثلة".

وفي عام 2010 بلغ متوسط درجات الحرارة خلال أيام العيد الثلاثة، أي من ليلة عيد الميلاد حتى ثاني أيام العيد، 2ر5 درجة تحت الصفر.

ويستند هذا المتوسط إلى بيانات جميع محطات القياس التابعة لهيئة الأرصاد الجوية الألمانية في ألمانيا الواقعة على ارتفاع تقل عن 920 مترًا.