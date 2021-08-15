وزير الخارجية الأمريكي يؤكد للرئيس الأفغاني استمرار دعم واشنطن لشعب أفغانستان

شدد وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن على التزام الولايات المتحدة بإقامة علاقة قوية مع حكومة أفغانستان واستمرار دعمها لشعب أفغانستان.

جاء ذلك، وفق ما نشرته وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الالكتروني اليوم الأحد، عن مكالمة هاتفية بين بلينكن ورئيس أفغانستان أشرف غاني بحثا خلالها التطورات في أفغانستان ومدى أهمية الجهود الدبلوماسية والسياسية الجارية للحد من العنف.

وفي مكالمة منفصلة في السياق ذاته، توجه وزير الخارجية الأمريكي بخالص الشكر لرئيس المجلس الأعلى للمصالحة الأفغانية عبدالله عبدالله على كل جهد يبذله للتوصل إلى تسوية سياسية.

وتصاعدت وتيرة المواجهات بين قوات الأمن الأفغانية ومسلحي حركة طالبان، تزامنا مع انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مطلع مايو الماضي، والذي من المقرر اكتماله بحلول 11 سبتمبر المقبل.