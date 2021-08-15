 قطر تدعو إلى وقف فوري وشامل ودائم لإطلاق النار في أفغانستان - بوابة الشروق
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قطر تدعو إلى وقف فوري وشامل ودائم لإطلاق النار في أفغانستان

طالبان تسيطر على كابول
طالبان تسيطر على كابول
وكالات:
نشر في: الأحد 15 أغسطس 2021 - 8:25 م | آخر تحديث: الأحد 15 أغسطس 2021 - 8:25 م
أعلنت دولة قطر أنها تتابع عن كثب التطورات المتسارعة للأوضاع في العاصمة الأفغانية كابول، داعية إلى وقف فوري وشامل ودائم لإطلاق النار في كافة الأراضي الأفغانية، حسبما أفادت وكالة الأنباء القطرية.

وسقطت أفغانستان في أيدي طالبان بشكل أسرع مما توقع الرئيس جو بايدن وقادته العسكريون.

وفي 29شباط/فبراير العام الماضي، وقعت الولايات المتحدة مع ممثلي المكتب السياسي لحركة "طالبان" في العاصمة القطرية الدوحة اتفاقا يقضي بسحب قوات الولايات المتحدة وقوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن من أفغانستان خلال 14 شهرا.

كما ينص على قطع طالبان علاقاتها مع الجماعات الإرهابية، وعدم استخدام أراضي افغانستان كملاذ للجماعات الإرهابية أو لشن عمليات تهدد أمن الولايات المتحدة وحلفائها.

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