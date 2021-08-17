 عون يطالب بالتحقيق في ملابسات انفجار الصهريج ويأمر بمعالجة الجرحى على نفقة وزارة الصحة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عون يطالب بالتحقيق في ملابسات انفجار الصهريج ويأمر بمعالجة الجرحى على نفقة وزارة الصحة

الرئيس اللبناني ميشال عون
الرئيس اللبناني ميشال عون
د ب أ
نشر في: الأحد 15 أغسطس 2021 - 9:31 ص | آخر تحديث: الأحد 15 أغسطس 2021 - 9:31 ص

أعرب الرئيس اللبناني العماد ميشال عون عن ألمه الشديد على ضحايا انفجار صهريج الوقود الذي وقع الليلة الماضية في عكار شمالي البلاد.

ووفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، فقد طالب عون باستنفار القوى والأجهزة الأمنية والصحية في المنطقة لمكافحة الحريق والعمل على نقل المصابين إلى المستشفيات والمراكز الصحية وتقديم الإسعافات لهم على حساب وزارة الصحة.

كما طلب من القضاء المختص إجراء التحقيقات اللازمة لكشف الملابسات التي أدت إلى وقوع الانفجار، وتكثيف البحث للتأكد من عدم وجود مفقودين.

ووفقا للصليب الأحمر اللبناني فقد أسفر الانفجار عن مقتل 20 شخصا وجرح 79 آخرين.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الكثير من الناس كانوا يتواجدون في موقع الانفجار في محاولة للحصول على وقود، في ظل ما تعانيه البلاد من نقص حاد في الإمدادات.


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