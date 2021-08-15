قال يوسف كامل والد الأولى على الجمهورية في الشهادة الثانوية الأزهرية نجلاء يوسف كامل محمود، إن نجلته كانت تستذكر دروسها لمدة 12 ساعة يوميًا، مضيفًا لـ"الشروق": "فرحتي كبيرة بتفوقها".

وأضاف لـ"الشروق": "هي تحلم بدخول كلية اللغات والترجمة في جامعة الأزهر"، وذكر: "أختها أسماء كانت من أوائل الثانوية الأزهرية العام الماضي، وشقيقتها هي الثامنة على مستوى الجمهورية إذ حصلت العام الماضي أسماء يوسف كامل محمود، أسيوط، فتيات أبو خرص، على مجموع 98.25 %، والتحق بكلية التربية قسم اللغة الإنجليزية".

وعن اتصال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف به، قال: "تحدث فضيلته معي وقال ألف مبروك وفقها الله، وسوف يكون لها ولزملائها المتفوقين تكريم خاص داخل المشيخة، تحياتي لها وبلغها تهنئتي بتفوقها وجهدها".

وحصلت الطالبة نجلاء يوسف كامل محمود (معهد فتيات ألو خوص، محافظة أسيوط) على المركز الأول على القسم الأدبي بنسبة 99.5%.

وأعلن الأزهر الشريف أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2020-2021، وذلك بعدما أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالات هاتفية هنأ فيه الطلاب الأوائل بتفوقهم وتقديم فضيلته الشكر لأسر الطلاب على ما بذلوه من جهود لتحفيز ومساعدة أبنائهم على التفوق.