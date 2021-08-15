السياحة: تكثيف لجان إعادة تقييم مستوى الفنادق والمنتجعات وفقا لتصنيف HC

تواصل الإدارة المركزية للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، تكثيف إيفاد لجان التفتيش على الفنادق والمنتجعات السياحية بكل المحافظات على مستوى الجمهورية للتأكد من مدى التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية واشتراطات سلامة الغذاء والمشروبات وجودة الخدمات السياحية المقدمة لروادها، بالإضافة إلى إعادة تقييمها وفقا لمعايير التصنيف الجديدة Hospitality Criteria (HC)، وذلك في إطار الدور الرقابي لوزارة السياحة والآثار.

ومن جهته، أوضح عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية إلى أن اللجان رصدت خلال مرورها على الفنادق والمنتجعات السياحية بمدينة شرم الشيخ مخالفة فندقين لم يلتزموا بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية بالإضافة إلى ضعف مستوى الخدمات السياحية المقدمة بهما للزائرين، مؤكدا أنه جاري الآن اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما واستصدار قرار بغلقهما لمخالفتهما.

وأشار إلى الانتهاء من المرور على الفنادق والمنتجعات السياحية بمدينة الغردقة للتفتيش وإعادة التقييم، ذاكرا أنه سوف يتم استمرار إيفاد اللجان إلى كل الفنادق والمنتجعات السياحية بالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية تباعا.

وأوضح مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، أن عملية إعادة التقييم تأتي في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بمستوى المقصد السياحي المصري وبكفاءة الفنادق والمنتجعات السياحية وبمستوى الخدمات المقدمة بها لتتناسب والمستوى العالمي.

وأضاف أن تصنيف HC تم وضعه بالاشتراك مع منظمة السياحة العالمية بهدف الوصول بتصنيف الفنادق المصرية إلى نظيرتها في العالم بالإضافة إلى وضع كل منشأة فندقية بمستواها الحالي على الدرجة العالمية المناسبة لها والذي سيتم على أساسه وضع الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة في المنشآت الفندقية والذي سيتم تطبيقه ابتداءً من شهر نوفمبر القادم وفقا للقرار الوزاري الصادر في أبريل الماضي.