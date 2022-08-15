إصابة 3 أشخاص في حوادث متفرقة بكفر الشيخ

أصيب 3 أشخاص بإصابات مختلفة، إثر وقوع حوادث متفرقة بمراكز بيلا، وكفر الشيخ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام، وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، بوقوع عدد من الحوادث المتفرقة على الطرق، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحوادث، وجرى نقل المصابين للمستشفيات، لتلقي العلاج اللازم.

وتبين من سجلات المستشفى إصابة كل من "أشواق.ا.ا" 18 سنة من محلة القصب بكدمات وجروح متفرقة في حادث انقلاب دراجة نارية بالقرية، و"صالح.ع.م" 40 سنة من الشمارقة بتسمم، لتناوله كحول بطريق الخطأ.

كما أصيب "عادل .ف.ع" 37 سنة من بيلا، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، في مشاجرة ببيلا، وتم إجراء الإسعافات المطلوبة للمصابين ووضعهم تحت الملاحظة بالمستشفى، لحين شفائهم.