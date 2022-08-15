أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، بالإنجازات التي حققها صانعو السلاح الروسي، خاصة في ظل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.



وأعرب بوتين، في تصريح أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية، عن شكره لصانعي السلاح الروسي لتزويدهم الجيش والأسطول بأحدث أنواع الأسلحة، بما فيها تلك التي تستخدم في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مؤكدا وقوف الجيش الروسي إلى جانب مقاتلي دونباس من أجل التمتع بحياة وصفها بـ"السلمية" في دونستيك ولوجانسك.



وشدد الرئيس الروسي على أن بلاده مستعدة لتقديم أنواع مختلفة من الأسلحة لحلفائها وشركائها، وذلك دون أن يتطرق إلى ذكر أسمائهم.



ومن ناحية أخرى، أعلن رئيس ممثلية لوجانسك في روسيا روديون ميروشنيك، أن القوات المتحالفة من الجيش الروسي وقوات لوجانسك ودونستيك الشعبيتين، طوقت بلدة سيفيرسك من ثلاث جهات، قائلا إن هناك تحركا، وتم تحقيق تقدم على اتجاه بلدة سيفيرسك التي تمت محاصرتها من ثلاث جهات على الأقل، ويستمر تدمير التحصينات الرئيسية للقوات الأوكرانية بواسطة القصف المدفعي.



وتقع بلدة سيفيرسك على مسافة 30 كلم غرب ليسيتشانسك، التي حررتها القوات المتحالفة في بداية يوليو، ويبلغ عدد سكان سيفيرسك حوالي 11 ألف نسمة.