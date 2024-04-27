عبدالمنعم يكشف سبب احتفاله المثير أمام مازيمبي الكونغولي

كشف محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، سبب احتفاله المثير للجدل عقب هدفه في مرمى مازيمبي الكونغولي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان فريق الأهلي قد تأهل للمباراة النهائية لبطولة دوري الأبطال، بعد فوزه على نظيره مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي مساء أمس الجمعة.

وكتب عبد المنعم عبر حسابه الشخصي على «إنستجرام»: «أولاً - الحمد لله - على المكسب إمبارح في مباراة مازيمبي، ويارب تكمل على خير ونسعد أعظم جمهور في الكون».

وأضاف:« ثانيا.. الصورة اللي علق عليها أصحاب النوايا السيئة بعد الماتش وفسروها بشكل غلط، أنا تعرضت لكدمة قوية أسفل عضلات البطن، وشعرت إنه حصل جلط للجلد وفيه دم بينزف وبشكل تلقائي ونتيجة لشعوري بألالم تصرفت لم أتوجه بتصرفي ده ناحية أي حد في الاستاد».

وأتم:«على فكرة الدكتور أحمد جاب الله شاهد على كل اللي أنا بقوله وعملت أشعة عليها بعد المباراة.. وكمان خالد بيبو على علم من بالأشعة الليس عملتها ياريت الناس تتقي ربنا أنا راجل متربي ومينفعش أعمل حاجه غلط بالشكل ده».