روسيا تقترح إقرار وقف إطلاق نار حول محطة زابوريجيا النووية

اقترحت القوات الروسية وقف إطلاق النار حول محطة زابوريجيا النووية بجنوب أوكرانيا.

قال فلاديمير روجوف، ممثل السلطات الروسية، لوكالة ريا نوفوستي اليوم الاثنين: "قيادة الأمم المتحدة وكبير دبلوماسي الاتحاد الأوروبي لا يجب أن يتحدثا عن نزع السلاح، ولكن بشأن وقف إطلاق النار".

وحملت روسيا لأيام الجانب الأوكراني مسؤولية الهجمات التي استهدفت المحطة في مدينة انيرهودار، في حين يتهم الجانب الأوكراني روسيا بتنفيذ الهجمات.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد حذر الاسبوع الماضي من كارثة نووية محتملة، ودعا لنزع السلاح من المنطقة.

وكانت 42 دولة قد طالبت أمس الأحد روسيا، التي تحتل حاليا المحطة النووية، بتسليمها لأوكرانيا. وقد تم تقديم الطلب بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والنرويج واستراليا واليابان ونيوزيلندا واستراليا والكثير من الدول.

وقالت الدول في بيان مشترك" تمركز أفراد الجيش الروسي وأسلحتهم في المنشأة النووية أمر غير مقبول".