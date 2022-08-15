أعلن التحالف الدولي لمحاربة "داعش" أن قواته تصدت لهجوم بطائرات بدون طيار قرب قاعدة التنف الأمريكية في جنوب شرق سوريا، مؤكدا عدم وقوع إصابات جراء الحادث.

وقال التحالف، في بيان له، إن قواته بالتنسيق مع "شركائها في جيش مغاوير الثورة" ردت على هجوم شنته عدة طائرات بدون طيار في محيط ثكنة التنف حوالي الساعة 6:30 صباح اليوم الاثنين.

قوات التحالف ترد على هجوم المركبات الجوية بدون طيار بالقرب من ثكنة التنف. pic.twitter.com/ws9akQ94Y8 — Inherent Resolve (@CJTFOIR) August 15, 2022

وأشار البيان إلى اعتراض إحدى الطائرات وتفجير أخرى داخل مجمع قوات "مغاوير الثورة" دون أن تقع هناك إصابات أو أضرار تذكر.

من جهته، قال "جيش المغاوير" عبر "تويتر" إن "حامية التنف تعرضت صباح اليوم لهجوم بطائرات مسيرة معادية مزودة بالمتفجرات بهدف قتل جنودنا".

تعرضت حامية #التنف صباح اليوم لهجوم من قبل طائرات مسيرة معادية مزودة بالمتفجرات بهدف قتل جنودنا.

استجاب جنود جيش مغاوير الثورة و #القوات_الأمريكية بشجاعة ، ولم يتسبب في وقوع إصابات.

نقف معًا على أهبة الاستعداد للدفاع عن منطقة ال 55كم والقتال من أجل #سورية حرة.#اقوياءمعا pic.twitter.com/S1zvFIF04l — مغاوير الثورة (@MaghaweirThowra) August 15, 2022

وأضاف أن قواته استجابت مع القوات الأمريكية "بشجاعة"، مشيرا إلى أن الهجوم "لم يتسبب في وقوع إصابات".