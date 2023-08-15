مصدر بالتضامن: 8 مليارات جنيه دعما نقديا لذوي الإعاقة سنويا

استخراج مليون و100 ألف بطاقة خدمات متكاملة لذوى الإعاقة.. وجارٍ استخراج 400 ألف أخرى



قال مصدر مطلع بوزارة التضامن، إنه تم توفير دعم نقدى لأكثر من مليون ونصف المليون شخص من ذوى الإعاقة بإجمالى تكلفة 8.2 مليار جنيه مصرى سنويًا، لافتا إلى أنه يتم دعم الطلاب الصم وضعاف السمع بالجامعات الحكومية، بتوفير مترجمى لغة الإشارة بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 3,4 مليون جنيه.



وأشار المصدر فى تصريحات لـ«الشروق»، اليوم، إلى دعم الطلبة المكفوفين بالجامعات الحكومية فى 18 محافظة وتوفير أجهزة لاب توب ناطقة بإجمالى 22 مليون جنيه، وتسعى الوزارة لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة إضافية بنهاية يناير 2024.



وأضاف المصدر، أنه تم استخراج نحو مليون و100 ألف بطاقة خدمات متكاملة لذوى الإعاقة، وجار استخراج 400 ألف أخرى فى مرحلة الطباعة، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف الوصول إلى 2.5 مليون بطاقة من الخدمات المتكاملة.



ولفت إلى أن بطاقات الخدمات المتكاملة تمكن حاملها من العديد من المميزات منها إمكانية الجمع بين معاشين، والدمج فى المدارس والجامعات، فضلا عن التعيين من خلال نسبة الـ5% من عدد العاملين، والإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على السيارات، والإعفاء من الضرائب، والحصول على سكن حكومى مناسب، بالإضافة إلى الإعفاء الجمركى على الأجهزة التعويضية، والحصول على الخصومات من وسائل النقل والمواصلات.



وذكر أن الوزارة تستقبل فى شهر أغسطس الجارى المواطنين للتسجيل فى المرحلة الثالثة لإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى للتيسير على الأشخاص ذوى الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة لتسريع إجراءات الاستجابة لطلباتهم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.



وتابع: «تم إعفاء الأشخاص ذوى الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة المتقدمين للحصول على البطاقة من إجراء الكشف الطبى المميكن لدى وزارة الصحة والسكان، والاكتفاء بتقديم تقرير طبى تم استخراجه خلال السنوات الثلاث الماضية بدءا من تاريخ مارس 2019 من أحد المستشفيات الحكومية».