وزير الخارجية الإيطالي: علاقات روما وواشنطن لن تتأثر بنتائج انتخابات التجديد النصفي

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، الأربعاء، أن العلاقات بين روما وواشنطن ستظل مستقرة، ولن تتأثر بنتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، التي شهدت تراجعًا في تمثيل الحزب الجمهوري بقيادة الرئيس دونالد ترامب في الكونجرس.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا» عن تاجاني قوله إن بلاده تحترم إرادة الشعب الأمريكي، بصرف النظر عن نتائج الانتخابات أو التغييرات السياسية، مؤكدًا أن العلاقات مع الولايات المتحدة ستبقى على حالها.

وأضاف أن إيطاليا تنظر إلى الولايات المتحدة باعتبارها شريكًا استراتيجيًا، وستواصل التعاون معها بالالتزام والجدية نفسيهما، سواء كانت الحكومة الأمريكية بقيادة رئيس ديمقراطي أو جمهوري، بغض النظر عن التوازنات السياسية والبرلمانية.

وتأتي تصريحات تاجاني، في أعقاب مكاسب حققها الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، والتي أسفرت، وفقًا للنتائج المعلنة، عن استعادة الحزب السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، وانتزاع مقاعد من الجمهوريين في عدد من الولايات.

كما شهدت انتخابات حكام الولايات انتخاب ثلاثة حكام من أصول إفريقية في الوقت نفسه، للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة.

ومن شأن التحول في موازين القوى داخل الكونجرس أن يمنح الديمقراطيين قدرة أكبر على التأثير في الأجندة التشريعية للرئيس دونالد ترامب، وتعزيز الرقابة على أداء إدارته خلال العامين الأخيرين من ولايته.

وبحسب وكالة «رويترز»، جاءت هذه النتائج في ظل استياء قطاعات من الناخبين إزاء ارتفاع تكاليف المعيشة وأداء الإدارة الأمريكية، إلى جانب تداعيات الحرب مع إيران، وهي عوامل انعكست على اتجاهات التصويت.