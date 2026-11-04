اليابان تدعو إلى نظام اقتصادي يتسم بالنزاهة في اجتماع أبيك

دعا وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي إلى تعزيز نظام اقتصادي دولي يتسم بالحرية والنزاهة ويستند إلى قواعد في اجتماع وزاري افتراضي لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك).

ونقلت وزارة الخارجية اليابانية، اليوم الأربعاء، عن موتيجي قوله في الاجتماع: "في عالم اليوم، حيث تتزايد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، من المهم تعزيز نظام اقتصادي دولي يتسم بالحرية والنزاهة ويستند إلى القواعد"، حسب وكالة "جي جي برس" اليابانية للأنباء.

وبدت تصريحات موتيجي وكأنها تعكس مخاوف بشأن الإكراه الاقتصادي والحمائية.

وحضر وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا أيضا الاجتماع.

ودعا وزراء من عدة دول، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية، إلى وقف التصعيد في وقت مبكر للوضع في الشرق الأوسط، من أجل أمن الطاقة.

وشدد وزير خارجية الصين، وانج يي، الذي رأس الاجتماع، على أهمية الحفاظ على نظام تجاري متعدد الأطراف، حسب الحكومة الصينية.