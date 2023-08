السفارة الأمريكية بليبيا: قلقون إزاء أعمال العنف الأخيرة في طرابلس وندعو للتهدئة

أعربت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، عن قلقها البالغ إزاء أعمال العنف الأخيرة في طرابلس، داعية الأطراف كافة إلى التهدئة ووقف التصعيد.

وقالت في منشور عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الثلاثاء، إن التصعيد يجب أن يتوقف فورًا؛ حفاظًا على المكتسبات الليبية الأخيرة، التي تمهد للاستقرار وإجراء الانتخابات.

We are deeply concerned about recent violence in #Tripoli and urge immediate de-escalation in order to sustain recent Libyan gains toward stability and elections. #Libya