اتهام أسترالي بعد تهديد مزيف بوجود قنبلة على متن طائرة

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اتهم رجل أسترالي اليوم الثلاثاء في حادث أجبر طائرة على تغيير وجهتها في منتصف الرحلة بسبب تهديد مزيف مزعوم بوجود قنبلة.

واضطرت طائرة تابعة للخطوط الجوية الماليزية كانت متجهة من سيدني إلى كوالالمبور يوم الاثنين إلى العودة إلى العاصمة الأسترالية بعد أن صرخ أحد الركاب على أفراد الطاقم ووجه تهديدات أثناء الرحلة.

واتهمت الشرطة الاتحادية الأسترالية رجلا /45 عاما/ بالإدلاء ببيان كاذب حول التهديد بإلحاق أضرار بطائرة وعدم الامتثال لتعليمات السلامة.

ويواجه الرجل عقوبة قصوى بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة تزيد عن 15 ألف دولار أسترالي (9700 دولار أمريكي)، بحسب الشرطة.

وقالت الشرطة إن الطائرة المتجهة إلى ماليزيا، التي غادرت حوالي الساعة 1 مساء (0300 بتوقيت جرينتش)، عادت إلى مطار سيدني الدولي في الساعة 0345 مساء.

وقالت الشرطة: "خلال الرحلة، تردد أن راكبا كان مرتبكا وادعى أن لديه متفجرات على متنها".

وأضافت أن الرجل اعتقل دون وقوع حوادث يوم الاثنين.

وقال مطار سيدني إن الحادث تسبب في إلغاء 32 رحلة داخلية ، مع تأخيرات تصل إلى 90 دقيقة لرحلات داخلية أخرى.