محمد رياض يكرم نجوم سحر الحياة عن هموم مرضى السرطان

شهد المسرح القومي، عرض "سحر الحياة" مساء أمس الأربعاء، على هامش فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري، وبحضور الفنان محمد رياض رئيس المهرجان، والدكتور أيمن الشيوي مدير المسرح القومي وعميد المعهد العالي للفنون المسرحية، وعدد من النقاد وجماهير المهرجان.

عقب العرض المسرحي الذي تناول هموم وأزمات مرضى السرطان في شكل درامي، كرم النجم محمد رياض رئيس المهرجان نجوم العرض من مرضى السرطان والمتعافين منه، بمشاركة نجوم ظهروا كضيوف شرف ومنهم: الفنانة عايدة فهمي، لاشينة لاشين، محمد يونس، رضا إدريس، منير مكرم، محسن صبري، سماح السعيد، هاني كمال، جهاد أبو العينين، ندي عفيفي.

"سحر الحياة" أشعار فتحي الجندي، ومحمد سمير، ألحان وتوزيع وائل عوض، واستعرضات الدكتورة سالي عباس، وكامليا، ديكور واكسسوار سماح نبيل، وميرفت زكي، اضاءة مصطفى حسني، مساعدا الإخراج محمد خلف، وندى عفيفي، والعرض تأليف وإخراج الدكتورة نبيلة حسن.