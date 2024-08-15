 تايلاند.. الحزب الحاكم يرشح زعيمته ابنة رئيس الوزراء السابق لمنصب رئيس الوزراء - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تايلاند.. الحزب الحاكم يرشح زعيمته ابنة رئيس الوزراء السابق لمنصب رئيس الوزراء

د ب أ
نشر في: الخميس 15 أغسطس 2024 - 5:34 م | آخر تحديث: الخميس 15 أغسطس 2024 - 5:34 م

أعلن حزب "فيو تاي" الحاكم في تايلاند أنه سيرشح رئيسة الحزب، بيتونجتارن شيناواترا، لمنصب رئيس الوزراء، وذلك خلال جلسة استثنائية للبرلمان مقررة غدا الجمعة.

ويأتي الإعلان اليوم الخميس، في أعقاب إقالة المحكمة الدستورية التايلاندية لسريتا تافيسين.

يشار إلى أن بيتونجتارن - 37 عاما هي ابنة رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا، وابنة أخت رئيسة الوزراء السابقة ينجلوك شيناواترا.

وفي حال تم تعيينها، ستكون بيتونجتارن ثاني امرأة تشغل منصب رئيس الوزراء في البلاد.

يذكر أن سريتا - 62 عاما، تم عزلها من منصبها أمس الأربعاء، بعد أقل من عام في منصبها، عقب إجراء قانوني من جانب 40 عضوا في مجلس الشيوخ.


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