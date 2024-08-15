أردوغان: سنواصل دعم القضية الفلسطينية وبذل الجهود لوقف الحرب الإسرائيلية

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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، استمرار دعم أنقرة للقضية الفلسطينية العادلة والعمل على إيقاف حرب إسرائيل في غزة وزيادة الضغوط الدولية عليها.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس أردوغان، نظيره الفلسطيني محمود عباس، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، بحسب بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وشدد الرئيس أردوغان، على ضرورة زيادة كافة الدول لجهودها من أجل ضمان تحقيق وقف إطلاق نار عاجل في قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع،بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء

ولفت إلى مواصلة إسرائيل ذبح المدنيين في غزة، ومن غير المقبول أن تظل بعض الدول الغربية صامتة (بل) وتساعدها.

من المقرر أن يلقي الرئيس عباس، خلال زيارته لأنقرة خطابا أمام الجمعية العامة للبرلمان التركي، بحضور الرئيس أردوغان.

وسينعقد اجتماع الجمعية العامة للبرلمان استثنائيا، وسط عطلته المستمرة حتى أول أكتوبر المقبل، وذلك بناء على دعوة من رئيس البرلمان نعمان قورتولموش.

يذكر أن الرئيس التركي شبه مرارا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالزعيم النازي الألماني أدولف هتلر بسبب حربه على قطاع غزة.

وشنت إسرائيل الحرب على القطاع ردا على هجوم حماس على بلدات جنوب إسرائيل في شهر أكتوبر الماضي .