إيران: نعمل على إعادة تأهيل الصناعة النووية

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، اليوم الثلاثاء، إن إيران تدرس الأضرار التي لحقت بصناعتها النووية وتم اتخاذ الاستعدادات لإعادة تأهيلها، وذلك وفقا لتقرير وكالة مهر للأنباء، وذلك في أعقاب سلسلة من الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على المنشآت النووية المركزية في إيران.

وقال إسلامي إن "الخطة تهدف إلى منع حدوث أية اضطرابات في عملية الإنتاج والخدمات".

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، الثلاثاء، حيز التنفيذ رغم الغموض الذي دار بشأن الإعلان عن هذا الاتفاق وتضارب بعض المعلومات عن حقيقته.

وأوصى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالالتزام بوقف إطلاق النار، قائلًا: «وقف إطلاق النار سار حاليا أرجو عدم خرقه».

كما أعرب الرئيس الأمريكي في مقابلة هاتفية اليوم على قناة «إن بي سي نيوز» عن اعتقاده بأن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران الذي أعلن عنه بنفسه «غير محدود وسيستمر إلى الأبد».

وأضاف أن الصراع بين البلدين «انتهى تماما»، معبرا عن اعتقاده بأن «إسرائيل وإيران لن تطلقا النار على بعضهما البعض مرة أخرى أبدا».